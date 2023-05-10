المجلس الوطني الفلسطيني يدين إعدام الاحتلال الإسرائيلي شابين في جنين

أدان ‏المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إعدام الاحتلال الإسرائيلي لشابين في بلدة قباطية بمحافظة جنين، شمال الضفة الغربية.

وقال المجلس، في بيان صحفي، إن ممارسات حكومة الاحتلال التي يطالب وزراؤها بقتل الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، وآخرها تصريح الارهابي سموتريتش، الذي طالب باحتلال قطاع غزة وقتل وطرد سكانه، تعكس الهوية الدموية الاجرامية لهذ الحكومة قاتلة الاطفال والنساء.

وأضاف أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال، يعتبر تشريعا لنهجه الدموي، وهي بذلك تتحمل المسؤولية عن تداعيات هذه الجرائم.

وكان شهيد فلسطيني ثالث قد ارتقى اليوم خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي أرضا زراعية في خانيونس جنوب قطاع غزة قبل ساعة تقريبًا ليرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء إلى 16 شهيدًا.