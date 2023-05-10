منطقة الإسكندرية الأزهرية: لا شكاوى من امتحانات النقل

تابع علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، برفقة الدكتورة دعاء صبري موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة العملية الامتحانية، بعض معاهد إدارة شرق التعليمية وبالتحديد معهد فتيات الصادق عرجون.

وتفقد أعمال الكنترول والتصحيح والرصد أولا بأول، ومراجعة الموجهين والموجهات المشرفين.

وبدورها، أكدت غرفة عمليات متابعة الامتحانات، عدم وجود شكاوى من الأسئلة، وأنها مطابقة للمواصفات الفنية للامتحانات، ومن داخل

المنهج المقرر.

ويؤدي الطلاب والطالبات اليوم الأربعاء، الامتحان في مادتي الحديث وعلومه للصف الأول والثاني الثانوي العلمي والأدبي "اللجنة الأولى"، كما يؤدي طلاب وطالبات الصف الأول والثاني الثانوي القسم الأدبي مادة الجغرافيا وطلاب الصف الأول والثاني العلمي جبر وحساب المثلثات "اللجنة الثانية".