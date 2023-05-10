وزيرة مخابرات الاحتلال: محاولات لجر إسرائيل إلى حملة أكبر في قطاع غزة

اعتبرت وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا جامليل، اليوم الأربعاء، أن هناك محاولات لجر إسرائيل إلى حملة أكبر في قطاع غزة، وذلك وفقا لما جاء في وكالة "سبوتنيك".

وأضافت في تصريحات لها: «سيكون هناك تقييم لوضع جميع القوى الأمنية، وسنرى كيف يمكننا تسهيل الأمر على السكان في هذا الوقت»، محذرة من أن هناك محاولات لجر إسرائيل إلى حملة أكبر في قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها «الدرع والسهم»، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في غاراته.