وزير إندونيسي: هجوم سيبراني وراء انقطاع الكهرباء في بنك الشريعة الإسلامية

ذكر موقع "كومباس" الإخباري، نقلا عن وزير الشركات المملوكة للدولة، إيريك توهير اليوم الأربعاء، أن هجوما سيبرانيا كان وراء انقطاع الخدمة في بنك "الشريعة الإسلامية" بإندونيسيا في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال البنك إن انقطاع الكهرباء أثر على الخدمات، بما في ذلك خدمة الصراف الآلي "إيه.تي.إم" والخدمات المصرفية عبر الهاتف، منذ أمس الأول الاثنين، ولم يتم استعادتها بشكل كامل منذ ذلك الحين، حسب التقرير، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وقال توهير إن وزارته أكدت الهجوم السيبراني أمس الثلاثاء.

وكانت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية قد ذكرت أن الهجمات السيبرانية كبدت الشركات الصغيرة والمتوسطة خسائر مدمرة في الإيرادات العام الماضي.