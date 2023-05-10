تقارير: إصابة 3 مستوطنين عقب سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة

أكدت مصادر طبية إسرائيلية، قبل قليل، إصابة 3 مستوطنين عقب سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه بئر السبع وتل أبيب وعسقلان.

وكانت شبكة "سكاي نيوز عربية"، قد ذكرت في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن صواريخ جديدة، أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا و64 إصابة جراء القصف الإسرائيلي، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مغلقة يجري خلالها مشاورات حول تصعيد التوتر في قطاع غزة، ويأتي ذلك بناء على طلب تقدمت به كل من الصين وروسيا والإمارات.