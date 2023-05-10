نقل 3 إسرائيليين للمستشفى بعد إصابتهم بالرعب من صواريخ المقاومة الفلسطينية



أكّدت السلطات الإسرائيلية، تسجيل خمس إصابات من جراء إطلاق صواريخ فصائل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن متحدثة باسم مستشفى برزيلاي في عسقلان، بأنه تم تسجيل خمس إصابات، ثلاثة منها بالهلع واثنتان بالكدمات خلال محاولتهم الوصول للمناطق المحمية.

يأتي هذا فيما انتشر مقطع فيديو يوثق رعب وخوف المستوطنين أثناء انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة رمات غان.

وبدأت المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم، إطلاق رشقات صاروخية كثيفة على مناطق متعددة ركزت بشكل كبير على مدينة سديروت ومستوطنة غلاف غزة، ووصل إلى وسط إسرائيل وتل أبيب.

فيما كثفت قوات الاحتلال من شن غارات على عدة مناطق في قطاع غزة، قالت إنها تستهدف مواقع لمنصات صواريخ تستخدمها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ويأتي رد المقاومة، على تصعيد إسرائيلي بدأ باغتيال قادة سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وما أعقبه من تكثيف في الغارات على القطاع.

وفجر الثلاثاء ، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عز الدين.