وزيرة الصحة الفلسطينية: نرحب بأي تبرعات طبية من الدول العربية للشعب المحاصر

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة من رام الله، إن العدوان الإسرائيلي استهدف الأحياء السكنية والمدنيين الأبرياء، منوهة أن «قطاع غزة يعاني من حصار إسرائيلي خانق».

وأضافت «الكيلة»، في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن فلسطين بحاجة لوقفة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة ترححيبها بأي تبرعات طبية من الدول العربية لصالح الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن إسرائيل تقتل في الشعب الفلسطيني دون أي حساب أو محاسبة من المجتمع الدولي، قائلة إن المستوطنين يحملون أسلحة ويستهدفون المدنيين الأبرياء.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن هناك نقصًا كبيرًا في المستلزمات الطبية والخدمات العلاجية، ولا يوجد أي مخزون بسبب الأزمة والحصار المالي المفروض من قِبل الكيان.

ويشهد قطاع غزة نفيرًا عامًا، وحدادًا في أعقاب استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن مقتلهم و10 مدنيين آخرين معظمهم من عائلات القادة المستهدفين في تلك الغارة، تبعه ضربات في خان يونس أسفرت عن مقتل فلسطينيين آخرين، وعشرات الإصابات.