الرئيس العراقي يدعو إلى تنمية التعاون الثنائي مع ألمانيا

شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون بين العراق وألمانيا والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الرئيس العراقي، خلال استقباله سفير ألمانيا في العراق مارتن ييجر، بمناسبة انتهاء فترة عمله في العراق، بدور الحكومة الألمانية في دعم العراق في جهوده لحماية أمنه واستقراره، وفي حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي، حسب بيان للرئاسة العراقية.

من جهته، أكّد السفير الألماني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق بما يعزز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين.