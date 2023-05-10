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نائب رئيس شعبة السيارات: القطاع يعاني من تغيير في الأسعار كل ساعة


نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 5:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 5:46 ص

أكد الدكتور نورالدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض مبيعات السيارات يعود في الأساس إلى انخفاض استيراد السيارات، مشيرا إلى أن قطاع السيارات يعاني من الركود التضخمي.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج «مصر جديدة»، المذاع على قناة «etc»، مساء الثلاثاء، إن الأسعار مبالغ فيه مع توقف سوق المبيعات، منوهًا أن حركة الشراء والبيع متوقفة نتيجة لذلك.

وأشار إلى استمرار المشكلة في الربع الثالث من العام، معللا ذلك باستمرار توقف الاستيراد عن تلبية احتياجات الطلب.

وأضاف: «لا نستطيع الضغط على الحكومة لفتح باب الاستيراد وتوفير حل، لوجود أولويات لديها ومعرفتها بما يعانيه قطاع السيارات من ضغوط».

وأوضح أن أزمة السيارات ستحل متى ما قررت الحكومة فتح باب استيراد السيارات، مطالبا المواطنين بالحفاظ على سياراتهم نظرا لقلة المعروض، والذي لا يتحمل الطلب المتزايد.

ولفت إلى أنه كلما زاد الطلب مع قلة المعروض سيتسبب الأمر في ارتفاع أسعار السيارات، مضيفًا أن «قطع الغيار تعاني من نفس المشكلة ولكن بشكل أقل؛ لأن الحكومة تسمح باستيراد قطاع الغيار، لكنها شهدت ارتفاعا كبيرا جدا في الأسعار».

وأكمل: «قطاع السيارات يعاني من تغيير في الأسعار كل ساعة، ونحن في فترة تخبط ليس قطاع السيارات فقط وإنما الاقتصاد عامة».

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