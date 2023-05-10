الشرطة الإسبانية تعتقل 26 شخصا بسبب ما يزعم عن حفر آبار بشكل غير قانوني

اعتقلت الشرطة الإسبانية 26 شخصا؛ بسبب ما يزعم عن حفر آبار مياه بشكل غير قانوني لري حقول فاكهة استوائية في إقليم "ملقا" جنوب البلاد.

وجاء ذلك، بعد تحقيق توصل فيه مسؤولون إلى عدم قانونية 250 من 299 بئر مياه في بلدة "الشرقية"، المعروفة بمزارع المانجو والأفوكادو، طبقا لما ذكرته الشرطة في بيان أمس الثلاثاء، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

والأشخاص، الذين تم إلقاء القبض عليهم، متهمون في جرائم ضد البيئة والتسبب في أضرار للمياه المملوكة للدولة، تقدر قيمتها بأكثر من عشرة ملايين يورو(11 مليون دولار).

ومثل معظم أنحاء إسبانيا، فإن المنطقة، التي تم فيها اكتشاف الآبار، تعاني من ثاني عام على التوالي من الجفاف الشديد، والذي تفاقم بسبب تغير المناخ.

والخزانات في إسبانيا، معبأة بحوالي نصف طاقتها، وسط نقص تاريخي في هطول الأمطار.

وأدت موجة حر في أبريل الماضي إلى تفاقم الوضع بالنسبة للمنتجين الزراعيين، حيث وصلت درجات الحرارة، الشبيهة بدرجات الحرارة في فصل الصيف، إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية، قبل 3 أشهر من المعتاد.