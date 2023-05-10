البرهان وحميدتي يقتربان من التوقيع على اتفاق لتدفق المساعدات للخرطوم

قال مسؤولون رفيعو المستوى في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إن القائدين العسكريين المتحاربين في السودان، على وشك التوقيع على إعلان مشترك، من شأنه أن يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى العاصمة، مع احتمالية نشر قوات من الاتحاد الأفريقي لتأمين المطار.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاربعاء، بأن الاتفاق، الذي تم بحثه بعناية في المملكة العربية السعودية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في مراحله الأخيرة، وقد يوفر إطارا لنقل المساعدات جوا إلى الخرطوم، حيث تنشب اشتباكات بين الجانبين منذ نحو شهر.

وأسفرت الاشتباكات حتى الان عن مقتل ما لا يقل عن 570 شخصا، وإصابة أكثر من 5000 آخرين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

من جانبه، قال محمد الحسن ولد لبات، كبير مستشاري رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، في مقابلة هاتفية صباح اليوم الأربعاء: "آخر المعلومات التي وردت إلينا حتى وقت متأخر من مساء أمس، هي أن الطرفين في جدة سيكونان قادرين على التوقيع على وثيقة بشأن المسألة الإنسانية".

وقال لبات إن "المناقشات جارية" بشأن كيفية قيام قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بتأمين المطار الذي تضرر للغاية بسبب القتال".

وتقود الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية المحادثات الجارية في جدة.