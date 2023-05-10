 القضاء الأوروبي يلغي السماح بخطة إنقاذ مالية واسعة لشركة لوفتهانزا للطيران - بوابة الشروق
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القضاء الأوروبي يلغي السماح بخطة إنقاذ مالية واسعة لشركة لوفتهانزا للطيران

شركة لوفتهانزا
شركة لوفتهانزا
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 2:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 2:05 م

ألغت المحكمة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر الذي أعطته المفوضية الأوروبية بشأن إعادة رسملة شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، بمبلغ ستة مليارات يورو (6.7مليار دولار أمريكي)، لإنقاذ الشركة خلال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت المحكمة في بيان حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء، إن المفوضية وافقت بعد أن اعتبرت أن لوفتهانزا غير قادرة على تمويل نفسها في الأسواق لتلبية احتياجاتها.

وأضاف الراديو أن المفوضية الأوروبية يمكنها تقديم استئناف ضد هذا القرار أمام محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى هيئة أوروبية قضائية للاتحاد الأوروبي، وكان الاتحاد الأوروبي قد أعطى في وقت سابق الضوء الأخضر لدعم الخطة الحكومية لإنقاذ شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، التي تمر بظروف صعبة.

يذكر أن المفوضية الأوروبية وافقت على ضخ أموال الحكومة الألمانية البالغة ستة مليارات يورو لإبقاء "لوفتهانزا" صامدة بوجه التحديات مع تفشي جائحة كوفيد-19 وتأثيرها السلبي الكبير على صناعة الطيران، لكنها فرضت شروطا صارمة، وتشمل حزمة الإنقاذ الضخمة أيضا ثلاثة مليارات يورو من ضمانات القروض العامة.


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