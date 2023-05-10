أنباء عن إطلاق نارفي جزيرة جربة التونسية

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أعلنت مصادر في جزيرة جربة التي تشهد احتفالات في كنيس الغريبة اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نار على أطراف الجزيرة.

ولم تتضح على الفور معلومات رسمية بشان مصدر إطلاق النار من وزارة الداخلية.