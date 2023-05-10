مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: خطة لإعادة تشغيل أصول الدولة المعطلة

قال أيمن محسب، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إنَّه متفائل بجميع المقترحات التي تقدمت بها القوى السياسية لخدمة الاستثمار في مصر.

وأضاف «محسب» في مداخلة عبر «سكايب» لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أنَّ هذه المقترحات جارٍ تحويلها لحقائق قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أنَّ الحوار الوطني أضاف لأعضاء مجلس النواب المصري، حالة من الزخم لكثير من القضايا التي تحتاج إلى حلول.

وأكد أن «الحوار ليس فرصة ذهبية للأحزاب والسياسيين فقط، بل للشعب المصري كافة ويجب الالتفاف حوله».

وبشأن تشغيل الأصول المعطلة، ذكر «محسب»، أنَّ لجنة الاستثمار بالحوار الوطني ليس لديها حصر دقيق بجميع الأصول على مستوى جمهورية مصر العربية، موضحًا أن النسبة التقديرية للأصول غير المستغلة وصلت لما يتجاوز 700 مليار جنيه مصري.

وأشار إلى أنَّ اللجنة وضعت خطة منضبطة آخذةً في الاعتبار جميع الاقتراحات المقدمة لإعادة تشغيلها، لافتًا إلى أنَّ إدارة وتشغيل هذه الأصول المعطلة ستكون قائمة على الإدارة بالمشاركة من خلال التنسيق مع رجال الأعمال.

وشدد على أن «الإجراءات التي اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني، تعكس رغبة قوية في الخروج بهذا الحوار في أفضل صورة ممكنة».