التموين: نتوقع انخفاض سعر الذهب بمعدل 100 جنيه في الأيام المقبلة

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن انخفاض المعروض وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر في مصر، أدى إلى ارتفاعات مزعجة في الأسعار، منوهًا أن سعر جرام عيار 21 ارتفع من 1900 جنيه إلى 2750، في فترة لا تتعدى 3 أشهر.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الوزارة اقترحت إعفاء الوافدين في المطارات والموانئ من الجمارك، حال حملهم سبائك ذهبية وزنها يتراوح ما بين 100 جرام إلى 150 جرام.

ولفت إلى «عرض المقترح على الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والذي وعد بالرد بشكل نهائي على الموضوع خلال أيام قليلة، بعد دراسته من كل الأوجه».

وعدد مستشار وزير التموين، مزايا المقترح وأبرزها: توفير خام الذهب داخل مصر، وثبات الأسعار، وخدمة الاقتصاد، قائلًا عن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا بمقدار 100 جنيه، بمجرد الإعلان عن هذا المقترح.

ونوه أن «التجار مستاءون من الارتفاعات الكبيرة في أسعار المعدن الأصفر»، متوقعًا انخفاض سعر الذهب بمعدل 100 جنيه في المستقبل، حال تطبيق مقترح الوزارة.

وأشار إلى أن المقترح يساهم في ثبات الأسعار لمدة 3 أشهر، متوقعًا أن يتخطى سعر الأوقية 2500 و3 آلاف دولار؛ بسبب الضغط على الذهب كملاذ آمن من جهة حكومات روسيا والصين وأمريكا.

ونفى أن يكون سعر الصرف السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير للأسعار خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: «المعروض قليل والمطلوب ضخم للغاية، الأمر الذي يؤدي إلى قفزات في السعر».