إنتر يحسم ديربي الغضب لصالحه ويتفوق على ميلان بثنائية

وضع إنتر ميلان الإيطالي قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا ثمينا ومستحقا 2 / صفر على مضيفه وجاره اللدود ميلان، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وجاء هدفا المباراة، التي أقيمت على ملعب (سان سيرو) – معقل الفريقين – في حضور جماهير ميلان التي احتشدت في معظم المدرجات، في غضون 3 دقائق فقط.

وافتتح البوسني إيدين دزيكو التسجيل لمصلحة إنتر في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف الأرميني هنريخ مخيتاريان الهدف الثاني في الدقيقة 11، ليقودا الفريق الملقب بـ(الأفاعي) لتحقيق انتصاره الأول على ميلان في سجل مبارياتهما بدوري أبطال أوروبا.

وقبل مباراة الليلة، سبق للفريقين أن التقيا 4 مرات في المسابقة بنسختي 2003 و2005، حيث حقق ميلان انتصارين فيما فرض التعادل نفسه على مباراتين، دون أن يحقق إنتر أي فوز.

وأصبح يكفي إنتر الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة الإياب، التي تجرى يوم الثلاثاء القادم على نفس الملعب في حضور جماهيره، من أجل تأهله للمباراة النهائية في المسابقة التي توج بها 3 مرات كان آخرها عام 2010.

في المقابل، بات يتعين على ميلان، صاحب المركز الثاني بقائمة أكثر الأندية المتوجة بدوري الأبطال برصيد 7 ألقاب، الفوز بفارق 3 أهداف على منافسه من أجل بلوغ النهائي. وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بفوز ميلان بفارق هدفين، سوف يلجأ الفريقان إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، وفي حال استمرار الفارق على حاله، سوف يحتكمان لركلات الترجيح لتحديد الفريق الصاعد للنهائي.