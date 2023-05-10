برشلونة يعلن رحيل بوسكيتس بنهاية الموسم الحالي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رحيل سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط الفريق، عن صفوف البلوجرانا، بنهاية الموسم الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو للاعب وكتب عليه:" أسطورة برشلونة يقول وداعا".

ووجه بوسكيتس رسالة لجماهير برشلونة خلال مقطع الفيديو بعد إعلان رحيله عن برشلونة، حيث قال:" مرحبًا لجميع جماهير برشلونة، لقد حان الوقت لأقول بأن هذا هو موسمي الأخير مع الفريق".

وأضاف:" خلال مسيرتي، لقد حققت كل شيء حلمت به بل وأكثر من ذلك، سواء في مرحلة الشباب أو مع الفريق الأول، لقد عشت 15 موسمًا في أفضل نادٍ في العالم، النادي الذي حلمت أن أكون به طوال حياتي".

وأكمل:" لقد حققت الكثير، خضت أكثر من 700 مباراة مع برشلونة، لقد كنت خلالها مشجعًا وعضوًا ولاعبًا وقائدًا، ولم يكن قرار الرحيل سهلًا في الوقت الحالي".

وأردف:" لقد حان الوقت وأود أن أشكر جميع الأشخاص الذين ساعدوني حتى أصل لما أنا عليه في الوقت الحالي، كانت تجربة فريدة من نوعها منذ يومي الأول مع الموظفين والمدربين وزملائي اللاعبين ورؤساء النادي".

وأتم:" لقد عشت كل شيء من لحظات سعيدة وأخرى حزينة مع زملائي في برشلونة، شكرا للجماهير على كل شيء أعطوني إياه، سأراكم قريبًا في المباريات الأخيرة من الدوري الإسباني".

وينتهي عقد بوسكيتس مع برشلونة في الثلاثين من يونيو القادم وتم الاتفاق بين كلا الفريقين على عدم تجديد التعاقد، طلب قائد البلوجرانا خوض تجربة جديدة.