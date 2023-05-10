 محكمة بالاتحاد الأوروبي تلغي الموافقة على مساعدة من الحكومة الألمانية لشركة لوفتهانزا - بوابة الشروق
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محكمة بالاتحاد الأوروبي تلغي الموافقة على مساعدة من الحكومة الألمانية لشركة لوفتهانزا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 2:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 2:39 م

ألغت محكمة في الاتحاد الأوروبي، الموافقة على المساعدة التي منحتها الحكومة الألمانية لشركة لوفتهانزا، بقيمة 6 مليارات يورو (6.6 مليار دولار) خلال تفشي جائحة فيروس كورونا.

وألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، في حكم قابل للطعن اليوم الأربعاء، القرار الذي كان قد صدر عن المفوضية الأوروبية، بالموافقة على المساعدة الحكومية، مستشهدة "بعدة أخطاء" في العملية.

وتوصلت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى أن المفوضية افترضت عن طريق الخطأ أن "لوفتهانزا" لا تستطيع الاقتراض من الأسواق المالية، وأساءت الحكم على القوة السوقية لشركة الطيران الألمانية في بعض المطارات، ووافقت على شروط لم تضمن منافسة فعالة بين شركات الطيران.

وكان قد تم أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا، تخفيف قواعد تقديم المساعدات التي عادة ما تكون صارمة والتي يتبعها الاتحاد الأوروبي؛ للسماح للحكومات بدعم الشركات المتعثرة ولكنها لا تزال تتطلب موافقة المفوضية.


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