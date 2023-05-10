أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، رفض المجلس كل أشكال التطرف، معربا عن بالغ تعازيه لجمهورية تونس في ضحايا الهجوم الذي وقع بجزيرة جربة، مما أسفر عنه وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن البديوي أكد موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لأشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقُتل 6 أشخاص بينهم أربعة عناصر أمنية أحدهم منفذ الهجوم، وهو عنصر أمني، بالإضافة إلى اثنين من الزوار اليهود، وأصيب 9 أشخاص بينهم 5 عناصر أمنية في إطلاق نار بمحيط كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة جنوب تونس، وفق حصيلة أعلنت عنها وزارة الداخلية.