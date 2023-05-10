 بعد هجوم جربة في تونس.. أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤكد رفضه كل أشكال التطرف - بوابة الشروق
الأربعاء 10 مايو 2023 11:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

بعد هجوم جربة في تونس.. أمين عام مجلس التعاون الخليجي يؤكد رفضه كل أشكال التطرف

جاسم محمد البديوي
جاسم محمد البديوي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 11:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 11:08 م

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، رفض المجلس كل أشكال التطرف، معربا عن بالغ تعازيه لجمهورية تونس في ضحايا الهجوم الذي وقع بجزيرة جربة، مما أسفر عنه وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن البديوي أكد موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لأشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقُتل 6 أشخاص بينهم أربعة عناصر أمنية أحدهم منفذ الهجوم، وهو عنصر أمني، بالإضافة إلى اثنين من الزوار اليهود، وأصيب 9 أشخاص بينهم 5 عناصر أمنية في إطلاق نار بمحيط كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة جنوب تونس، وفق حصيلة أعلنت عنها وزارة الداخلية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك