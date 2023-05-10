العراق وإيران يبحثان التعاون القضائي والقانوني

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف أهمية التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وذكر إعلام القضاء في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن زيدان التقى في طهران مع رئيس مجلس الشورى الايراني ، حيث أكد الجانبان عمق العلاقة بين شعبي البلدين، وأهمية التعاون في مختلف المجالات ومنها التعاون القضائي والقانوني.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وصل أمس الثلاثاء، إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من رئيس السلطة القضائية في إيران.