تونس: قتلى في هجوم قرب كنيس الغريبة اليهودي في جربة

قُتل ضابطا أمن من الشرطة التونسية وشخصان آخران وأصيب تسعة آخرون أثناء محاولة حارس أمن مسلّح الوصول إلى كنيس يهودي في جزيرة جربة قبالة الساحل التونسي.

وقالت وزارة الداخلية إن حارسا في مركز بحري قريب قتل بالرصاص زميلاً له قبل أن يتجه نحو الكنيس ويفتح النار بشكل عشوائي، مما أسفر عن إصابة خمسة من ضباط الأمن وأربعة زوار. وأفادت الوزراة أن الحارس قُتل أثناء تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التونسية.

وأضافت أن أحد القتيلين فرنسي والآخر تونسي.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً خائفين يقفون في فناء بينما سمع دوي طلق ناري. وقال سكان الجزيرة إنهم سمعوا تبادلا لإطلاق النار.

وتشهد جزيرة جربة حالياً موسم الحجّ السنوي لليهود إلى الكنيس الموجود هناك، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان السفير الأمريكي في تونس جووي هود قد زار الكنيس يوم الإثنين مع المبعوثة الأمريكية لمراقبة ومكافحة معاداة السامية ديبورا ليبستات وفقاً لما نشرته السفارة الأمريكية على تويتر.

ويجتذب الحج السنوي إلى أقدم كنيس يهودي في إفريقيا بانتظام مئات اليهود من أوروبا وإسرائيل إلى جزيرة جربة، وهي وجهة لقضاء العطلات، على بعد 500 كيلومتر من العاصمة تونس.

ويخضع الحج لإجراءات أمنية مشددة منذ أن هاجم تنظيم "القاعدة" الكنيس في عام 2002 بشاحنة ملغومة مما أسفر عن مقتل 21 سائحاً غربياً.