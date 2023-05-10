الرئاسة الفلسطينية: لا نعول على الإدارة الأمريكية لوقف التصعيد الإسرائيلي

قال محمود الهبّاش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن السلطة الفلسطينية لا تعوّل على الإدارة الأمريكية في وقف التصعيد الإسرائيلي، مطالبًا بمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

وأضاف في حوار خاص لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني مستمر في الدفاع عن حقوقه، مشددًا على أهمية أن يكون صوت العرب تجاه القضية الفلسطينية قويًا في القمة العربية بالسعودية.

وأوضح «الهباش» أن الشعب الفلسطيني له الحق في الدفاع عن نفسه واسترداد حقوقه المشروعة، مستنكرًا رواية الحكومة الإسرائيلية التي تدعي أنها تدافع عن نفسها.

وتابع أن إسرائيل تطلق ادعاءات وافتراءات كاذبة، وعلى الرغم من ذلك فإن السلطة الفلسطينية جاهزة للجلوس على طاولة الحوار، منوهًا أن إسرائيل تتهرب من ذلك منذ أكثر من 10 سنوات.

وأشار متحدث الرئاسة الفلسطينية إلى أن الهدف الأمريكي هو حماية أمن إسرائيل على حساب الأمن القومي العربي.