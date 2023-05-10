ماليزيا تعتزم سن قوانين للحماية مما وصفته وزيرة القانون بأنها دعاوي قضائية سخيفة

تأمل ماليزيا، في تبني قوانين لحماية البلاد مما وصفته وزيرة القانون أزالينا عثمان، بأنها دعاوي قضائية سخيفة، مثل المطالب الإقليمية التي قدمها من يدعون أنهم أحفاد سلطنة "سولو".

وأضافت الوزيرة، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، حول قانون الحصانة الحكومي المقترح: "لقد أثرته في مجلس الوزراء وأنا الآن بصدد صياغة القانون.. بمجرد مصادقة الحكومة على السياسة، سيتم مناقشتها مع مختلف أصحاب المصلحة، وآمل في أن يتم طرحها أمام البرلمان في أكتوبر المقبل".

وكانت أزالينا، تشير إلى إجراءات تحكيم رفعها من يسمون أنفسهم "ورثة سولو"، وهم الحكام السابقون لما كانت تشكل ولاية صباح في جزيرة "بورنيو" حاليا.

وكانت السلطنة، آنذاك قد أجرت ولاية "صباح" إلى شركة بريطانية، في عام 1878، وتم دمج الولاية الواقعة في جزيرة بورنيو لاحقا في ماليزيا.

وكانت محكمة تحكيم فرنسية في باريس قد أمرت العام الماضي ماليزيا بأن تدفع 62.59 مليار رينجيت (15 مليار دولار) إلى أحفاد سولو؛ بسبب مطالبهم.