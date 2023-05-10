باكستان: حجب فيسبوك وتويتر ويوتيوب مع احتدام العنف

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حجبت السلطات الباكستانية خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول والوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مع احتدام العنف بعد اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وقال متحدث باسم هيئة الاتصالات الباكستانية، إنه تم حجب مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب بناء على طلب وزارة الداخلية.

وأضاف المتحدث، أنه ليس من الواضح إلى متى سيستمر الحجب.

وبدأت عملية حجب المواقع أمس الثلاثاء إثر بدء تداول مقاطع فيديو للعنف والهجمات على منشآت عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأغلقت السلطات المؤسسات التعليمية في المدن الكبرى بما في ذلك العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وتم اعتقال خان، أمس الثلاثاء، بتهم فساد مما أثار احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد التي تواجه بالفعل مشاكل سياسية واقتصادية واسعة النطاق.

وتعاني باكستان، من حالة عدم الاستقرار السياسي منذ عزل خان من منصبه من خلال تصويت بحجب الثقة العام الماضي.