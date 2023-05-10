ضرب مواطن بمدينة شرم الشيخ مثلًا للأمانة والقناعة، وأعاد نصف مليون جنيه دخلوا حسابه بالخطأ، ورفض أن يأخذ مكافأة من البنك.

إبراهيم السباعي، يعمل بمدينة شرم الشيخ، تفاجئ بأنه أضيف لحسابه البنكي نصف مليون جنيه بالخطأ، ولم يطمع في تلك الأموال ولو لثانية واحدة، ولم يطلب مكافأة.

وقال إبراهيم السباعي، إنه تفاجئ باتصال هاتفي من أحد ممثلي خدمة عملاء أحد البنوك بالغردقة، ليخبره بأنه جرى إيداع مبلغ مالي يقدر بنصف نصف مليون جنيه في حسابه بالخطأ.

وأكد أنه في بداية الأمر لم يصدق، واتجه على الفور إلى فرع البنك؛ لمراجعة حسابه البنكي، وبالفعل تأكد أنه تم إيداع نصف مليون جنيه بحسابه.

وأوضح "السباعي"، لـ"الشروق"، أنه تواصل على الفور مع مدير فرع البنك، وحول المبلغ في حساب الشخص الذي قام بإيداع المبلع المالي، مؤكدًا أنه رفض أن يأخذ مكافأة، لكون هذه الأموال ليس من حقه، وأنه كان مجرد أمانة ولا بد من ردها لأصحابها.

وأكد أنه عقب إتمام عملية تحويل المبلغ المالي، جرى تكريمه من قبل مدير البنك.