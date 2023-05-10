 غدا.. افتتاح معرض حواديت زكريا حافظ بقاعة صلاح طاهر في الأوبرا - بوابة الشروق
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غدا.. افتتاح معرض حواديت زكريا حافظ بقاعة صلاح طاهر في الأوبرا


نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 10:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 10:09 م

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية في السادسة مساء الخميس، معرضًا بعنوان "حواديت" للدكتور زكريا أحمد حافظ أستاذ ووكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا الأسبق.

ويستمر المعرض حتى الثلاثاء 16 مايو الجاري بقاعة صلاح طاهر، ويضم 20 لوحة بالخامات المختلفة والتي تدور حول الحواديت الأسطورية من التراث الشعبي المصري.

يذكر أن الفنان له عدة مشاركات دولية في أمريكا بـ(نيو جيرسي_ نيويورك _ كاليفورنيا)، وفي إسبانيا (مدريد)، بالإضافة إلى النمسا وإنجلترا وفرنسا، بجانب العديد من المعارض المحلية فى القاهرة والمنيا.


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