

قالت الفنانة جومانا مراد، إن دورها في شخصية "دميانة" في مسلسل "عملة نادرة" ونجاحها فيه هو توفيق إلهي، مشيرة إلى أنها قدمت مسلسلين لأول مرة في شهر رمضان، موضحة أن تجربة تقديم عملين في وقت واحد كانت بمثابة مخاطرة صعبة ومرهقة جدا بالنسبة لها.

وأضافت جومانا خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، قائلة: "كنت بخرج من لوكيشن للوكيشن، ومن شخصية لشخصية مختلفة، أول مرة أقدم عملين في رمضان وهما شخصيتين عكس بعضهما، وكنت بقول إزاي أقدر أقدم الدورين بشكل مختلف وأقنع الناس بالاختلاف".

وتابعت: "حبيت شخصية دميانة ومراسي، وأي دور بقدمه لازم أحبه، فلو لم أحب الدور لن استطيع تقديمه، وعندما أشعر أن الشخصية خطفت قلبي أقدمها على الفور، وشخصية دميانة في مسلسل عملة نادرة صعب علي، وتحملت الكثير، وتأثرت بها لدرجة أني بكيت أثناء قراءة السيناريو، وهي شخصية كانت تؤلمني، وقدمتها من قلبي".

وحول عدم وضعها مكياج في مسلسل عملة نادرة قالت: "لا أفكر إطلاقا في هذه الأشياء، والمسلسل كله بدون مكياج، كان أقصى شيء هو وضع الكحل، والدور الذي ألعبه هو دور صعيدي، ولا يفرق معي المكياج فكان آخر اهتماماتي أني أطلع حلوة، المهم عندي أقوم بالشخصية نفسها وأنا بطبعي أميل لعدم وضع الميكاج".

وتابعت: "دوري في شخصية مراسي في مسلسل بابا المجال تعمدت فيه وضع المكياج بشكل كثير، حتى تتميز عن شخصة دميانة"، مؤكدة أنه كلما قل المكياج كلما كانت الشخصية أقرب للناس.

واستطردت: "كلاهما تصدرا التريند سواء دميانة أو مراسي، ولم أكن أتوقع أن أنجح فيهما، رغم أنني كنت سأعتذر عن أحد الدورين"، موضحة أنها ذاكرت وواصلت أيام لم تستطيع فيها النوم لمدة 40 ساعة.

وأشارت جومانا إلى أنها قدمت دور السيدة الصعيدية من قبل، ودروها في مسلسل "عملة نادرة" ليس الأول، بل كان أول دور لها في مسلسل "قلب حبيبة" مع الفنانة الراحلة سهير البابلي، مؤكدة أن اللهجة المصرية، هي لهجة روح وليست مجرد لهجة يمكن إتقانها، قائلة: "دائماً بقول إن اللهجة المصرية مش معناها أني أتكلم مصري، ممكن أي حد يتكلم مصري لكن اللهجة المصرية عبارة عن روح، والمصريين عندهم روح خاصة بهم، ومن لا يستطيع أخذ تلك الروح لن يتمكن من الوصول للناس، لأن المصريين لديهم إيقاع سريع في الحياة".

وأعربت جومانا عن حبها الشديد لمصر، قائلة: "أنا تربيت مع مصريين منذ نعومة أظافري، وأعشق مصر وأشعر أني مصرية، وروحي مصرية، وهذه البلد لها فضل كبير علي، وأنا لست متزوجة هنا فقط، بل أسرتي كلها هنا، وإذا سافرت أسبوع واحد خارج مصر لا استطيع الاستمرار وأعود على الفور".