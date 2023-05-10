تويتر يعتزم حذف الحسابات غير النشطة

أعلن إيلون ماسك اعتزام تويتر حذف الحسابات غير النشطة في الموقع منذ سنوات.

وقال ماسك الذي استحوذ على تويتر في أكتوبر تشرين الأول: "من المهم أن نتخلص من الحسابات المهملة".

وأثار الإعلان انتقادات حادة على الانترنت، إذ يخشى الناس عدم تمكنهم من دخول حسابات ذويهم المتوفين.

ولكن ماسك لمح إلى أن هذا الأمر يمكن تجنبه لأن الحسابات القديمة ستدخل الأرشيف ولا تلغى تماما.

وسأل أحدهم عن حسابات المشاهير، على تويتر، قبل أن يتوفوا، من بينهم الطاهي أنتوني بوردين.

وأشار آخر إلى التغريدات التي قد تكون لها قيمة تاريخية، مثل تغريدات ضحايا المآسي.

ودعا البعض إلى إيجاد طريقة لتخليد الحسابات.

ولكن آخرين رأوا أن الحسابات العاطلة لابد أن تحال على الأرشيف فورا لتفسح مجال الأسماء.

وتنص سياسة الحسابات في تويتر على أن صاحب الحساب مطالب بفتحه مرة كل 30 يوما على الأقل، وأن الحسابات النائمة تحذف نهائيا.

ولكن هذه السياسة نصت في أبريل نيسان 2023 على أن أصحاب الحسابات مطالبون بفتحها مرة كل ستة أشهر