 الصحة الفلسطينية: شهداء القصف الإسرائيلي وصلوا إلى المستشفيات أشلاء ممزقة - بوابة الشروق
الأربعاء 10 مايو 2023 1:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الصحة الفلسطينية: شهداء القصف الإسرائيلي وصلوا إلى المستشفيات أشلاء ممزقة

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 12:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 12:58 ص

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنَّ شهداء القصف الإسرائيلي وصلوا مستشفيات قطاع غزة عبارة عن أشلاء ممزقة وجثث متفحمة، منوهًا أن «الإصابات كانت عبارة عن بتر في الأطراف السفلية والعلوية، وحروق من الدرجة الثالثة».

وأضاف في مداخلة لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي أقدم على تنفيذ جريمته النكراء بكل ما أوتي من قوة، وأجبر أسرًا كاملة على الخروج من منازلها، مشيرًا إلى أن عدد شهداء الاعتداءات الإسرائيلية ارتفع إلى 13 شهيدًا وأصيب أكثر من 20 آخرين.

وأكد متحدث الصحة الفلسطينية، أنَّ الطواقم الطبية داخل مستشفيات قطاع غزة تبذل جهودًا كبيرة لإنقاذ حياة المصابين، متوقعًا زيادة عدد الشهداء الساعات المقبلة نظرًا للإصابات الخطيرة والحالات الحرجة، كما أن الوضع الميداني مرشح للتصعيد في أي لحظة.

واستشهد 13 مواطنًا، بينهم أربعة أطفال، وأربعة نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك