أوكرانيا: روسيا قد تحاول قتل زيلينسكي

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تترد في محاولة قتل رئيس بلاده فولوديمير زيلينسكي، عندما تسنح لها الفرصة.

وأضاف في تصريحات أدلى بها لصحيفة "بيلد" الألمانية، أن الروس وفي حال سنحت لهم الفرصة لقتل زيلينسكي، فإنهم لن يترددوا في فعل ذلك قطعا.

وردا على دعوات ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، لقتل زيلينسكي، قال كوليبا إن "على ميدفيديف أن يقلل من تناوله للكحول قبل الظهور على تلجرام"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ولم يصدر تعليق فوري من روسيا على ما أدلى به وزير الخارجية الأوكراني.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.