سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف مصدر بـ نادي الهلال السعودي، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توصل إدارة الزعيم لاتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال المصدر في تصريحات لـ «الشروق»: «كل الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام بشأن توقيع ميسي عقود انتقاله لصفوف الهلال غير صحيحة، المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين».

وأضاف: «المفاوضات بين نادي الهلال وميسي وصلت إلى مرحلة حاسمة، ولكن اللاعب لم يوقع على عقود انتقاله إلى الفريق حتى الآن».

وأتم: «زيارة ميسي الأخيرة إلى الرياض ليس لها علاقة بمفاوضات الهلال، فهو سفيرًا للسياحة في السعودية منذ الصيف الماضي».