البيان الختامي لاجتماع موسكو يطالب بزيادة المساعدة الدولية لسوريا

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أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا وإيران، على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الأربعاء، طالب البيان بزيادة المساعدة الدولية لسوريا لصالح إعادة الإعمار في البلاد، والمساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأشار البيان إلى «تكليف نواب وزراء الخارجية الأربعة لإعداد خارطة طريق؛ لتطوير العلاقات بين سوريا وتركيا، والاتفاق على مواصلة الاتصالات رفيعة المستوى والمفاوضات الفنية بشكل رباعي في الفترة المقبل».

وعقد اليوم الأربعاء في موسكو أول اجتماع رسمي بين وزير خارجية تركيا مع نظيره السوري منذ اندلاع الحرب عام 2011.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن الاجتماع الرباعي الذي يشارك فيه وزيرا خارجية روسيا وإيران يتيح «تبادل وجهات النظر حول عودة العلاقات بين تركيا وسوريا».

من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله بأن يرسل اجتماع موسكو الرباعي، رسالة قوية مفادها بأن تركيا وسوريا تركزان على ايجاد حل سياسي، وانسحاب القوات العسكرية وتوفير عودة آمنة للاجئين.

وتعهد أردوغان تسريع إعادة نحو 4 ملايين لاجئ ومهاجر سوري فروا إلى تركيا هرباً من الفقر والحرب في بلدهم، والتوصل إلى اتفاق مع دمشق يعد شرطاً لتلك العملية.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الطرفين «سيتبادلان وجهات النظر حول عودة العلاقات بين تركيا وسوريا، ويناقشان قضايا إنسانية والعودة الطوعية والآمنة والكريمة لطالبي اللجوء».