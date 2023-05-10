متخصص في شئون النواب: وزير المالية أعلن أننا أمام أزمة عالمية جديدة

قال أحمد عويس، متخصص في شئون مجلس النواب، إن النواب كان لهم ملحوظة خلال حضور وزير المالية بمجلس النواب، وهي نفس الاعتراضات المستمرة لـ4 سنوات، حيث إن خسائر الهيئات العامة تتكرر كل عام ولا يوجد به أي حل ملموس، كما أن هناك 4 هيئات لم تقدم الحسابات المالية الختامية إلى الآن ومن ضمنها هيئة الأوقاف.

وأوضح "عويس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزير المالية أعلن عن تعيينات في الحكومة تصل لـ70 ألف في قطاعات المعلمين والأطباء والصيادلة، مؤكدًا أن الوزير رد على الاعتراضات بأننا نمر بحالة اقتصادية صعبة التي تتعرض لها مصر، بالإضافة إلى انه يدافع عن الوزارة من خلال تحقيق الإيرادات والمكاسب لبعض الهيئات.

وأشار، إلى أن الوزير وضح أننا أمام أزمة عالمية جديدة، مشددًا على أن وزير المالية رد على اعتراضات النواب، قائلًا: "كان يا جماعة ظروفنا الاقتصادية صعبة"، موضحًا أن النواب اعترضوا بشكل قوي على وصول معدلات الدين لأرقام مرعبة.