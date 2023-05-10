بايدن: العالم بأسره يصبح في ورطة إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد الديون

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، من أنه في حالة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل دولية. يأتي ذلك بعد اجتماعه الأخير مع قادة الكونجرس لرفع حد الاقتراض في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي - في تصريح في نيويورك - إن قادة العالم يتساءلون عن الخطر الذي يلوح في الأفق للتخلف عن السداد، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ونوه بايدن في إشارة إلى زعماء العالم: "إنهم جميعًا ينظرون إلينا" في إشارة إلى قادة العالم، مضيفا "لأنه إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم بأسره في ورطة".

ومن المقرر أن يلتقي بايدن بقادة العالم الآخرين في وقت لاحق من هذا الشهر في قمة مجموعة السبع في آسيا. وسُئل الرئيس الأمريكي أمس، عما إذا كان سيؤجل الاجتماعات الدولية للتعامل مع حد الدين وقال إنه "احتمال" ولكنه "غير محتمل".