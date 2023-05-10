مدرب بروكسي: تعرضنا لظلم تحكيمي تسبب في خسارتنا أمام الزمالك

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قال محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي، إن التحكيم تسبب في خسارة فريقه أمام الزمالك في دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وكان فريق الزمالك قد فاز بثلاثة أهداف لهدفين أمام بروكسي، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي مساء الثلاثاء، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وأضاف حامد في تصريحات تليفزيونية: «حاولنا قدر المستطاع إحداث مفاجأة أمام الزمالك الذي يعد أحد أكبر أندية أفريقيا، لكن الحكم ظلمنا».

وتابع: «بروكسي يستحق ركلتي جزاء، ولا أعلم لماذا يهدر الحكم جهد الفريق؟ أعاني من هذه الأزمات منذ بداية الموسم».

وواصل: «درسنا الزمالك جيدا وأسلوب مدربه أوسوريو، الفريق الأبيض يرتبك مع الضغط العالي. الفريق جيدا ».

وأتم: «بعد تبديلات الزمالك في بداية الشوط الثاني طالبت اللاعبين بالحفاظ على هدوئهم وعدم القلق».