إنشاء صندوق لتسوية الخلافات التاريخية بين اليابان وكوريا الجنوبية بسبب ممارسات السخرة

أعلنت مجموعات من جمعيات ورابطات الأعمال التجارية في كل من اليابان وكوريا الجنوبية، تفاصيل إنشاء "صندوق شراكة المستقبل" الذي يستهدف تسوية الخلاف بين البلدين بشأن استخدام اليابان للعمال الكوريين بنظام السخرة أثناء سنوات الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، إلى أن ماساكازو توكورا رئيس مجلس إدارة كيدانرين، وهي أكبر جماعة ضغط في قطاع الأعمال في اليابان، رفض الكشف عن أسماء الشركات اليابانية المشاركة في الصندوق بما في ذلك رفضه تأكيد وجود شركتي ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة ونيبون ستيل للصلب فيه.

يذكر أن المحاكم في كوريا الجنوبية ألزمت الشركتين بتعويض الكوريين الجنوبيين عن إجبارهم على العمل في مصانعهما.

وقال توكورا إن الصندوق يستهدف تعزيز التعاون لتحقيق الأمن الاقتصادي للبلدين، في حين قال اتحاد الصناعات الكوري الجنوبي في بيان إنه سيعطي أولوية لتعزيز برامج التبادل الشبابي والتعاون الصناعي بين اليابان وكوريا الجنوبية.

وبحسب البيانات الصادرة عن الجانبين الياباني والكوري الجنوبي، ستعقد مناقشات حول القضايا الصناعية بما في ذلك إمدادات الرقائق الإلكترونية وأمن الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء والترفيه.