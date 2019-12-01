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عالميا.. تراجع طفيف في أسعار الذهب بعد نشر بيانات التضخم الأمريكية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 11:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 11:56 م

سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وتراجع سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 80ر5 دولار أي بنسبة 3ر0% إلى 10ر2037 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل، بعد ارتفاعه أمس بمقدار 70ر9 دولار أو بنسبة 5ر0% إلى 90ر2042 دولار للأوقية.

جاء التراجع الطفيف في سعر الذهب اليوم بعد صدور بيانات التضخم عن وزارة العمل الأمريكية، والتي أشارت إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال أبريل الماضي بنسبة 4ر0% شهريا وهو ما جاء متفقا مع توقعا المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% خلال مارس الماضي.

كما أشارت البيانات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 5ر5% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 6ر5% خلال الشهر السابق وهو أقل معدل للتضخم السنوي منذ أبريل 2021.


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