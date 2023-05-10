تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و570 شاحنة و24 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1560 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الواردات تضمنت 2000 طن بضائع ، و228 شاحنة و12 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، و342 شاحنة و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، ومغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس، وكان قد استقبل الميناء أمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، ومغادرة العبارة أمل.

ويشهد ميناء نويبع اليوم تداول 1600 طن بضائع، و161 شاحنة على متن السفينتين آيلة وبريدج، فيما استقبل الميناء أمس السفينة سينا، ومغادرة والسفينتين آيلة وبريدج.