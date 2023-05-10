 وزير الزراعة والغذاء الأوكراني: ممر الحبوب متوقف بنسبة 90% بسبب تصرفات روسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الزراعة والغذاء الأوكراني: ممر الحبوب متوقف بنسبة 90% بسبب تصرفات روسيا

كييف - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 10:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 10:39 ص

 

أعلن وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني ميكولا سولسكي، اليوم الأربعاء، أن "ممر الحبوب" متوقف بنسبة 90% بسبب تصرفات الجانب الروسي.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الوزير قوله "الآن يبدو أن ممر الحبوب يعمل، لكن في الواقع، يحاول الاتحاد الروسي عرقلة أي مرور للسفن لذا فإن العملية مشلولة بنسبة 90%".

وأشار الوزير إلى أن أوكرانيا والشركاء الدوليين يعملون حاليا لضمان أن "اتفاقية الحبوب" سارية المفعول بعد 18 مايو، مضيفا أن الوزارة لديها خطة احتياطية إذا لم يتم تمديد الاتفاقية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.


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