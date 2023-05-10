طالبان تصر على حرمان فتيات أفغانستان من الذهاب للمدارس

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قال وزير التعليم الأفغاني، من حركة طالبان حبيب الله أغا، اليوم الأربعاء، إن الظروف لا تزال لا تسمح بذهاب الفتيات في سن المراهقة إلى المدارس.

وأوردت قناة "طلوع نيوز" المحلية تصريحات الوزير، التي أدلى بها خلال افتتاح مدرسة دينية بولاية بانجشير، شمال شرقي البلاد.

وفرضت طالبان منذ استعادتها للسلطة في أغسطس 2021 قوانين ولوائح صارمة، تشمل حظر ذهاب الفتيات والنساء إلى المدارس بعد الصف السادس.

وعلقت الوزارة الشهر الماضي أنشطة جميع المدارس التي تديرها منظمات غير حكومية في ولايتي قندهار وهلمند.

وتم القبض على معارضي القرار، بذرائع متنوعة.

وأُلقي القبض على مطيع الله ويسا، الناشط في مجال التعليم، على خلفية أنشطة "مشبوهة". ويدعم ويسا تعليم الفتيات، خاصة في المناطق النائية من البلاد عبر شبكة نشطاء.

ورغم الضغوط المحلية والدولية، لم تلتزم سلطات طالبان بإعادة فتح المدارس للفتيات.

ولم تعترف أي دولة بحكومة طالبان حتى الآن.