"آمنة": محافظة المنيا احتلت الصدارة بتنفيذ 22.9 ألف مشروع

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أن أجمالي المشروعات التي نفذها برنامج "مشروعك" منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى الآن بلغ أكثر من 204 آلاف مشروع، بقروض تجاوزت 26.2 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالي 1.6 مليون فرصة عمل.

وأضاف آمنة، في بيان له، أن مشروعك ساهم خلال شهر أبريل 2023 في تنفيذ 700 مشروع بقروض 200 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير حوالي 9.3 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

ووجه الوزير، القائمين على "مشروعك" بتكثيف حملات التوعية عن المشروع، خاصة في القرى حتى يستفيد الشباب والمرأة من المزايا التي يقدمها لهم، لافتاً إلى أن برنامج "مشروعك" حقق العديد من الإنجازات منذ انطلاقه، حيث تم عقد العديد من الندوات التعريفية والبرامج الترويجية الخاصة في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى المحافظات بالتنسيق مع منصة أيادي مصر التابعة للوزارة والاشتراك في المعارض الكبرى الرسمية للدولة.

وأوضح أن محافظة المنيا احتلت الصدارة في عدد المشروعات المنفذة من خلال مشروعك، حيث نفذت 22.9 ألف مشروع بإجمالي قروض 2.8 مليون جنيه، وفرت أكثر من 158 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج 21.6 ألف مشروع بقروض حوالي 2.8 مليون جنيه وفرت 152.6 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة نفذت حوالي 18.7 ألف مشروع بقروض 1.7 مليون جنيه وفرت 102.8 ألف فرصة عمل، ثم الدقهلية بعدد 16.6 ألف مشروع بقروض 2 مليون جنيه حققت 106.9 ألف فرصة عمل.

ولفت إلى أن المرحلة القادمة من "مشروعك" ستركز على مستوى جودة المشروعات والخدمة المقدمة؛ بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم دعم فني وتمويلي وتسويقي؛ بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية.

وطالب الوزير، القائمين على إدارة "مشروعك" بالتركيز على مشروعات الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة لقدرتها على النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري والتنسيق مع كيانات أكبر حجماً في مجال الصناعات المغذية.