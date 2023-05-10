

قالت تقارير إعلامية، أن المقاومة الفلسطينية أطلقت ثلاث صواريخ بعيدة المدى باتجاه مناطق وسط إسرائيل.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام، لحظة انطلاق صواريخ المقاومة الثلاثة، وتبين أنها على ارتفاع كبير للغاية، ما يؤكد بُعد مداها.

بالتزامن مع ذلك، دوت صفارات الإنذار في الضواحي الجنوبية من تل أبيب، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات جراء تعامل منظومة القبة الحديدية مع صواريخ المقاومة.

ووجدت منظومة القبة الحديدية إرهاقا شديدا وهو تحاول صد صواريخ المقاومة التي أطلقت في اتجاهات متعددة.

ويأتي رد المقاومة، على تصعيد إسرائيلي بدأ باغتيال قادة سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وما أعقبه من تكثيف في الغارات على القطاع.

وأمس الثلاثاء ، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عز الدين.