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مقرر مساعد بالحوار الوطني: العوامل الخارجية تؤثر على جذب مصر للاستثمار


نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 10:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 10:15 م

قال باسم لطفي المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن «مصر أنشأت بنية تحتية قوية للاستثمار، لكن هناك عوامل عدة خارجية تؤثر على جذب مصر للاستثمار».

وأضاف، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران، على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن هذه العوامل تتمثل في الحروب الخارجية، ووجود دول حول مصر لديها ملاءة مالية كبيرة تمكنها من منح مميزات للمستثمرين.

وتابع أن الأزمات الدولية فاقمت أزمة الدولار في مصر، ما أثار التخوفات لدى المستثمرين حول إمكانية حفظ أرباحهما في الدولة، مضيفًا: «ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك الأجنبية يجذب أموال المستثمرين، وعلينا في الحوار الوطني وضع حلول لهذه التحديات».

وذكر أن «الترويج للاستثمار يحتاج تحديد المميزات التنافسية التي بناء عليها سأبدأ في الترويج للاستثمار»، مشددًا على أهمية رصد العوائق التي تثير مخاوف المستثمرين، بجانب الحوافز الممنوحة لهم.

ولفت إلى وجود دول محيطة بمصر وضعت المميزات الاستثمارية في هيئة نقاط على مؤشر استثماري، قائلًا إن مصر يجب أن ترصد مميزاتها وتبدأ في حصرها لتتمكن من الترويج.


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