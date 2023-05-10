لافروف: أمريكا تستهدف زعزعة استقرار الأوضاع في سوريا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من أن الولايات المتحدة الأمريكية تجهز ما يسمى بجيش سوريا الحرة يستهدف زعزعة استقرار الأوضاع في سوريا.

وذكر لافروف، وفقا لقناة روسيا اليوم، أن الولايات المتحدة لم يعد يكفيها مجرد دعم السلطات الكردية المعلنة من جانب واحد في منطقة ما وراء الفرات، وكذلك لم يعد يكفيها ضخ مزيد من الأسلحة للجماعات المسلحة غير الشرعية التي أنشأتها.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن الأمريكيين بدأوا في تشكيل ما يسمى بـ (جيش سوريا الحرة) في محيط الرقة السورية بمشاركة ممثلين عن العشائر العربية المحلية ومسلحي داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، لاستخدام هؤلاء المقاتلين ضد السلطات الشرعية السورية، لزعزعة استقرار الوضع في البلاد.