 رضا البلتاجي: بروكسي استحق ركلتي جزاء أمام الزمالك - بوابة الشروق
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رضا البلتاجي: بروكسي استحق ركلتي جزاء أمام الزمالك

الشروق
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 12:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 12:50 ص

سخر رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، من فكرة الحديث عن مباراة الزمالك وبروكسي في كأس مصر، أثناء مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، قائلًا «كأنني رجعت إلى تناول الجبنة القديمة بعد الكباب».

وقال البلتاجي في تصريحات تليفزيونية، إن ركلة جزاء بروكسي أمام الزمالك كانت مستحقة، وله ركلتين جزاء لم يتم احتسابهما، بينما وجود الفار كان سيصنع الفارق.

وأشار إلى أن الزمالك لم يستحق ركلة جزاء في لعبة محمود شيكابالا التي سقط فيها دون تدخل من مدافع بروكسي، بينما الحكم كان قريبًا من اللعبة وموفق في عدم احتسابها.


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