قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، إن اللجنة تلقت 120 ألف مقترح من كل فئات الشعب المصري، شباب وسيدات وشيوخ وقوى سياسية ومزارعين وعمال، معقبًا: «فوجئنا بمستوى المقترحات الجيدة، ولمسنا سعادة الشعب في تلقي دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني».

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن توفير حياة كريمة للمواطن يتطلب وجود اقتصاد قوي، منوهًا ان الحرب الأوكرانية تسببت في أزمة أسعار، في الوقت الذي يمر فيه العالم بظروف غير مسبوقة.

وأشار إلى أن «مصر كانت تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا، والحرب تسببت في رفع أسعار السلع في العالم»، قائلًا إن «الحل حاليا في الحوار الوطني لوضع خريطة جديدة».

وأوضح أن اللجنة تلقت أكثر من مقترح مميز، منها مقترح تطوير مبادرة «ابدأ» لتتدخل الحكومة في تسويق منتجات المبادرة وشراء المواد الخام من الحكومة، وتوسيع دائرة تطبيقها حتى تشمل المستثمر الكبير.

وشدد على أهمية تنمية الزراعة والصناعة في وقت واحد، مستطردًا: «نتحدث حاليا عن منع الاحتكار، و60% من زيادة الأسعار سببها جشع التجار، وهذه أزمتنا الحالية، ونحن بصدد تشريعات قانونية لتشديد الرقابة».

وذكر أن قتل البيروقراطية في سرعة تعديل التشريعات من أهداف الحوار الوطني، موضحًا: «بدلا من المسار المعتاد من الحكومة للبرلمان للرئيس، فالمقترحات تذهب للرئاسة مباشرة، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مطالب الحوار الوطني هي مطالب شعب مصر».

وتابع «القيادة السياسية تعهدت بتنفيذ طلبات شعب مصر بشكل دقيق، وأول هذه الطلبات كان الإشراف القضائي على الانتخابات، والذي تمت الموافقة عليه فورا».

وأوضح أن الإعداد للجلسات استغرق وقتا طويلا، لأن المقترحات كلها كانت جيدة ولم يتم استبعاد أي مقترح، وبالتالي احتاجت وقتا للتنسيق والتبويب والتجهيز لتتحول من مقترحات إلى قضايا وملفات تسهل مناقشتها في الحوار الوطني.