استقبل المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، رائد الفضاء الروسي سيرجي كود سفيرتشكوف، وسط أجواء احتفالية روسية بعيد النصر الروسي الذي وافق 9 مايو.

وظهر سيرجي وهو يتناول "الفطير المشلتت"، برفقة مدير العلاقات العامة في المركز الثقافي الروسي، مراسل وكالة "تاس" الروسية في روسيا أندريه شيتوف، ومديرة المشروعات في جمعية التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول إفريقيا جالي منوستيريوفا.

ويزور سيرجي مصر لأول مرة، في إطار الاحتفالات بعيد النصر الروسي ومرور 80 عاما على العلاقات بين مصر وروسيا.

وشارك رائد الفضاء الروسي في مؤتمر صحفي عقد، أمس الثلاثاء، في المركز، متحدثا عن وظيفته كرائد فضاء، بعدما التقى طلاب مصريين في أكاديمية السادات، وذلك ضمن مشاركته في مشروع "روسيا أفريقيا_نبني مستقبل".

وتأتي زيارة سيرجي مع وفد روسي من الصحفيين وجمعية التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول إفريقيا، ضمن المشروع جديد روسيا أفريقيا لنبني مستقبل معا، والذي كانت مصر محطته الرابعة، بعدما زار الوفد إثيوبيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا.

وأطلقت جمعية الروسية للتعاون الاقتصادي بين روسيا ودول إفريقيا، مشروع "روسيا إفريقيا" للتقارب بين الصحفيين الروس وصحفيي دول أفريقيا، إيمانا بقوة الصحافة في توصيل وجهات النظر بين البلاد بتجرد ووضوح، وذلك لإيصال صوره واقعية عن جميع الملفات التي تخص الشأن الروسي الإفريقي.

• السفير يحضر احتفالية غنائية بعيد النصر الروسي

وكان حضر السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو، احتفالية غنائية روسية في المركز الثقافي الروسي، مساء أمس الثلاثاء، احتفالا بعيد النصر الروسي.

وشملت الاحتفالية عروض راقصة وغنائية من فنانين وكورال أطفال روس.

وتحتفل روسيا وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة بعيد النصر في 9 مايو من كل عام، وهو التوقيت الذي استسلمت فيه ألمانيا لروسيا في الحرب العالمية الثانية.