هاني سعيد: بيراميدز تحدى الظروف الصعبة أمام الإسماعيلي

عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سعادته بالانتصار الذي حققه الفريق على حساب الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الممتاز.

وكان فريق بيراميدز قد فاز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ورفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري الممتاز.

وقال سعيد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «بيراميدز تحدى الظروف الصعبة التي وضع فيها ورفض تأجيل اللقاء والطلب العادل بتأجيل تلك المواجهة، وكذلك حجز الطيران في توقيت سيء للغاية، ورغم كل تلك الظروف نجح اللاعبون في تحدي الظروف وتقديم مباراة قوية وتحقيق 3 نقاط غالية ومهمة في البطولة المحلية التي يحاول الفريق التقدم فيها بكل قوة».

وأضاف: «بيراميدز تم وضعه في ظروف صعبة للغاية واللاعبون عانوا بشدة في المرحلة الماضية ما بين سفر لجنوب أفريقيا ثم الإمارات وحجز طيران في أوقات غريبة للغاية، ورفض طلبات عادلة بتعديل موعد اللقاء ولكن في النهاية اللاعبون تحدوا هذه الظروف وحققوا انتصارا مهما و3 نقاط في توقيت مهم».