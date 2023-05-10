لافروف: هناك أدلة تفيد بأن أمريكا بدأت في تشكيل جيش سوريا الحرة بمشاركة داعش

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن هناك معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في إنشاء ما يسمى بـ"جيش سوريا الحرة" بمشاركة "داعش"؛ لزعزعة استقرار الوضع في هذا البلد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف لافروف: "بحسب معلوماتنا بدأ الأمريكيون في تشكيل ما يسمى بـ جيش سوريا الحرة، في محيط الرقة السورية بمشاركة ممثلين عن العشائر العربية المحلية ومسلحي داعش (المنظمة الإرهابية المحظورة في روسيا) ومنظمات إرهابية أخرى".

وقال لافروف خلال اجتماع مع وزراء خارجية إيران وسوريا وتركيا، إن الهدف واضح وهو استخدام هؤلاء المسلحين ضد السلطات الشرعية في سوريا لزعزعة استقرار الأوضاع في البلاد.

وأكد لافروف، أن زملاءنا العسكريين ناقشوا هذه المشكلة مؤخرا، واتفقوا على مخطط عمل مشترك في هذا الاتجاه.

وعقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، اجتماعا رباعيا مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة الروسية موسكو؛ لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة.