 مدير تعليم الجيزة يتفقد التدريب البدني للفائزين في مسابقة 30 ألف معلم - بوابة الشروق
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مدير تعليم الجيزة يتفقد التدريب البدني للفائزين في مسابقة 30 ألف معلم

نيفين أشرف
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 3:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 3:24 م


تفقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة التدريب البدنى للمعلمين الجدد فى يومه الثانى، وذلك بمجمع ملاعب السعيدية، لتقديم الدعم المعنوى لهم وتعريفهم بأهميته لتأهيلهم بدنيا ونفسيا وصحيا وعقليا واجتماعيا لرفع كفاءتهم فى أداء العمل.

وقامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتوفير الأماكن المخصصة لتنفيذ تدريب المعلمين المستهدفين فى مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة حيث تجمع المتدربون من جميع إدارات الجيزة التعليمية فى أماكن مخصصة لكل إدارة تعليمية وتم التنفيذ تحت إشراف إدارة التنمية البشرية.

وكان إجمالى عدد المتدربين على مستوى محافظة الجيزة 2170 معلما بملاعب السعيدية ومراكز الشباب المخصصة لكل إدارة تعليمية وبعض ملاعب المدارس المؤهلة لذلك

وجدير بالذكر أن التدريب يهدف إلى إحداث مجموعة من التغيرات المطلوبة فى معلومات وخبرات المعلمين ليكونوا قادرين على أداء أعمالهم على الوجه الأكمل ورفع كفاءتهم البدنية والصحية

وقال إن هذا التدريب سيكون نواة أولى فى حث المعلمين الجدد لأبناء تعليم الجيزة فى ممارسة الرياضة والتى ستعود على صحة الطلاب بالخير جسديا وعقليا فى الوقت الذى سيطرت على عقولهم الألعاب الإلكترونية الخطيرة مما يؤثر على مهاراتهم الحياتية والعملية والعقلية.


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